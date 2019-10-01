"Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

Горно-металлургическая группа "Метинвест", объявившая 17 сентября о предложении выкупить за денежные средства еврооблигаций на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации, получила заявок на выкуп от держателей еврооблигаций на $639,391 млн.

"… ориентировочный коэффициент масштабирования составляет приблизительно 71,265%", –сообщил "Метинвест" на Иландской фондовой бирже во вторник.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигацйий еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.

"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечалось в сообщении "Метинвеста" при ее объявлении.

Цена выкупа для тех, кто согласится продать до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций ориентировочно намечен на 1 октября, подведение итогов оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах, "Метинвест" проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 по 27 сентября. Организаторами выступают Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

В свою очередь, аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун сообщил агентству, что сейчас - наиболее удачное время для размещения облигаций "Метинвеста".

"По ориентирам доходности новых 10-летних долларовых облигаций, 7-75-7,99%: спред к суверенной кривой 35-60 базисных пункта, сейчас облигации с погашением в 2026 году торгуются со спредом 50 б.п., то есть компания не переплачивает за новый выпуск. Это должно быть очень удачное для "Метинвеста" размещение", - констатировал эксперт.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Ее выручка за отчетный период сократилась на 6% – до $5,818 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года - $2,753 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,474 млрд.

График выплат по состоянию на конец июня этого года предполагал выплату $113 млн во втором полугодии этого года, $202 млн – в следующем году, $315 млн – в 2021 году (из них $115 млн по еврооблигациям с купоном 7,5%), $114 млн – в 2022 году, $958 млн – в 2023 году (из них $945 млн по еврооблигациям с купоном 7,75%). Затем выплаты падают до $12 млн и $8 млн в 2024 и 2025 годах, а в 2026 году "Метинвесту" предстоит выплатить $648 млн по еврооблигациям с купоном 8,5%.