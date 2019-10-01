Экономика

11:48 01.10.2019

"Нафтогаз" подтвердил номинацию поставки газа для Луганской ТЭС на октябрь – глава "Укрэнерго"

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"Нафтогаз" подтвердил номинацию поставки газа для Луганской ТЭС на октябрь – глава "Укрэнерго"

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил номинацию на поставку природного газа для Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") на октябрь, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Ранее "ДТЭК Востокэнерго" уведомило системного оператора НЭК "Укрэнерго" о планах отключить Луганскую ТЭС от энергосистемы утром 1 октября в связи с приостановкой поставок природного газа, на котором станция работает более месяца из-за отсутствия угля антрацитовой группы.

Как сообщалось, работающая в обособленном "острове" Луганская ТЭС в конце июля из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа. Почти через месяц, 25 августа, ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для уменьшения объемов использования газа. Перед этим, 14 августа, Кабинет министров, возглавляемый на то время Владимиром Гройсманом, обязал НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день уведомил об отказе от этой идеи и планах найти решение по обеспечению субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года Российская желдорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи соответствующих квот.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории области возникнет дефицит мощности в 140-220 МВт. Ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины.

Теги: #нафтогаз #ковальчук #укрэнерго
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