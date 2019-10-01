Доллар растет в ожидании торговых переговоров между США и Китаем

- Доллар укрепляется на утренних торгах во вторник, продолжая расти вторую сессию подряд, в центре внимания инвесторов - торговые переговоры между США и Китаем, запланированные на следующую неделю.

Евро утром находится в районе $1,0886 против $1,0899 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене находится около 117,84 иены по сравнению со 117,80 иены. Курс доллара составляет 108,25 иены против 108,08 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,19%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,18%.

Внимание рынка сосредоточено на торговых переговорах между США и Китаем, которые должны состояться 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР, однако администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла эту информацию.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Тем временем австралийский доллар подешевел, после того как Резервный банк Австралии (RBA) понизил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта - до рекордно низких 0,75% годовых, а также сигнализировал о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

RBA уменьшает ставку уже в третий раз с июня, стремясь поддержать экономику страны и защитить ее от внешних рисков. Ранее глава австралийского ЦБ Филип Лоу заявлял, что намерен снижать ставку, чтобы подтолкнуть экономику страны к росту, достаточному для снижения безработицы до 4,5%. В августе безработица в Австралии составила 5,3%.

Курс австралийского доллара снизился к доллару США на 0,7% и составляет $0,6703 против $0,6750 в предыдущий рабочий день.

Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,2278 против $1,2289 в предыдущий рабочий день и 1,1280 евро против 1,1276 евро.