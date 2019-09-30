Экономика

20:10 30.09.2019

Fitch повысило рейтинг "Кернел" до "BB-"

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Fitch повысило рейтинг "Кернел" до "BB-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) украинского агрохолдинга "Кернел" в иностранной и национальной валюте с уровня "B +" до "BB-", прогноз "стабильный".

"Повышение РДЭ отражает наши ожидания того, что высокая и растущая доля экспортной прибыли (2019 финансовый год: 95% EBITDA) в сочетании с улучшением макроэкономической стабильности в Украине приведет к снижению давления на кредитный профиль "Кернел" со стороны украинской операционной среды", – отмечается в сообщении агентства в понедельник.

Рейтинг поддерживается вертикальной интеграцией "Кернел" (от сырья до логистической инфраструктуры), что обеспечивает более высокую рентабельность по сравнению с международными аналогами, добавляет Fitch.

Агентство поясняет тот факт, что рейтинг "Кернел" на две ступени превышает суверенный рейтинг Украины, ожиданием, что компания будет поддерживать значительные остатки денежных средств за пределами Украины и удобным графиком погашения долга в иностранной валюте. В результате коэффициент обслуживания долга в твердой валюте, ориентировочно составивший 1,7 раза в 2019 ФГ, будет со значительным запасом превышать 1,5 раза в 2020-2021 ФГ.

Fitch также сообщило, что присвоило рейтинг на уровне "BB- (EXP)" запланированным "Кернел" еврооблигациям, которые намечено выпустить на сумму $300-350 млн со сроком погашения от пяти до семи лет. По данным агентства, выручка от нового выпуска будет использоваться главным образом для рефинансирования существующего долга и финансирования оборотного капитала, а остаток – для общих корпоративных целей.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Как сообщалось, "Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел #fitch_ratings #рейтинг
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