Экономика

14:25 30.09.2019

"Кернел" готовит евробонды на $300-350 млн

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"Кернел" готовит евробонды на $300-350 млн

Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания украинской агропромышленной группы "Кернел", планирует разместить еврооблигации на $300-350 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания намерена 1 октября провести телефонную конференцию с инвесторами, а 2 октября - встречи в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами сделки назначены JP Morgan и ING.

"Кернел" планирует разместить либо евробонды со сроком обращения пять лет и колл-опционом через три года, либо 7-летние евробонды с колл-опционом через 4 года.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

В 2012 году "Кернел" и швейцарский сырьевой трейдер Glencore приобрели 100% в глубоководном зерновом терминале в порту Тамань у группы EFKO. Стоимость сделки составила $265 млн.

В конце мая "Кернел", которому сейчас принадлежит 50% в терминале, сообщил, что рассматривает возможность продажи своей доли, если сочтет цену приемлемой. На этот пакет претендует ВТБ, однако для совершения сделки нужно разрешение российского правительства, поскольку "Кернел" находится под санкциями РФ.

Теги: #евробонды #кернел
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