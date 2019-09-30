МАУ прекращает полеты в Алматы из-за убыточности рейса в связи с облетом России

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 27 октября 2019 года прекращает прямые регулярные рейсы между Киевом и Алматы (Казахстан), сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Решение прекратить полеты принято в связи с отрицательной рентабельностью рейса, вызванной необходимостью облетать территорию Российской Федерации. Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев - Алматы - с 5 ч. 20 мин. до 6 ч. 35 мин. - и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок", - говорится в тексте сообщения авиакомпании.

При этом МАУ сохраняет код-шеринговое соглашение с авиакомпанией Air Astana на маршрутах в Нур-Султан (ранее - Астана) и Алматы. Однако в компании подчеркивают, что расписание код-шеринговых рейсов между Киевом и Алматы позволит сохранить только часть транзитных возможностей, а закрытие собственного рейса нарушает хабовую модель авиакомпании и является вынужденной мерой, призванной вернуть компанию в зону прибыльности.

"Решение это вынужденное и логичное. Оно связано с трудностями в реализации хабовой модели, которые были неоднократно озвучены ранее. Потери более $7 млн не позволяют нам в дальнейшем выполнять убыточный рейс", - отметил президент МАУ Евгений Дыхне.

В период с 2013-го по 2019 гг. МАУ выполнила 2,12 тыс. рейсов по маршруту Киев - Алматы - Киев, доставила 528,5 тыс. пассажиров и 3,6 тыс. тонн грузов и почты, а также обеспечила международном аэропорту "Борисполь" (Киев) дополнительный транзитный поток в 380 тыс. пассажиров.

В декабре 2018 года МАУ прекратила выполнять собственные рейсы в Нур-Султана: накопленные за 2016-2018 гг. убытки на этом маршруте достигли $7,28 млн.

Как сообщалось, Мининфраструктуры ищет возможность дотировать украинские авиакомпании, вынужденные облетать Россию, в рамках европейских авиаправил.