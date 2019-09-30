Экономика

13:08 30.09.2019

Кабмин подготовил контрмеры на отказ Польши увеличить количество разрешений на автоперевозки

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Кабмин подготовил контрмеры на отказ Польши увеличить количество разрешений на автоперевозки

Украина продолжает активный диалог с Польшей о выдаче дополнительных разрешений на автоперевозки, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-брифинге в Киеве в понедельник.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос с поляками. На этой неделе планирую говорить по телефону с их премьер-министром, наш министр инфраструктуры постоянно на контакте с их министром транспорта. Более недели тому назад мы также начали работу на уровне ассоциаций перевозчиков между украинскими и польскими перевозчиками", - сообщил он.

По мнению Гончарука, сложившаяся ситуация выгодна для польского бизнеса, в то же время он считает необходимым разрешить ее в ближайшее время.

"У нас есть контрмеры, которые мы уже подготовили. Очень надеюсь, что наши коллеги-поляки услышат наши аргументы и эта проблема будет решена", - он.

По словам премьер-министра, на конец сентября польских разрешений на автоперевозки осталось очень мало: по подсчетам Кабмина, их может хватить приблизительно на две недели работы.

Как сообщалось со ссылкой на данные Европейской бизнес ассоциации, украинские предприниматели на начало августа почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом через польскую границу.

Теги: #гончарук #польша #автоперевозки
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