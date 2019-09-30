Экономика

13:01 30.09.2019

Премьер Украины доспускает staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне

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Премьер Украины доспускает staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает staff level agreement с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне, сообщил он на пресс-брифинге в понедельник в Киеве.

"Через несколько недель наша группа министров с соответствующим встречным визитом посетит штаб-квартиру МВФ... Возможно (возможно!), на этой встрече заключим staff level agreement. Это значит, мы договоримся о тексте меморандума", - сказал он.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова анонсировала следующий этап переговоров относительно новой программы с МВФ на ежегодном собрании стран-членов МВФ в Вашингтоне.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $5-6 млрд. В сентябре Украину посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников агентства "Интерфакс-Украина", близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

Теги: #гончарук #мвф
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