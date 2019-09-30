Украина рассчитывает на открытие МВФ новой 3-летней программы в декабре-2019

Украина рассчитывает на открытие Международным валютным фондом (МВФ) новой трехлетней программы в декабре 2019 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Формально сейчас до сих пор действует та программа, которая была открыта в прошлом году. Реально проходят переговоры о новой трехлетней программе. Мы рассчитываем, что эта программа будет начата в декабре, на три года. Этот меморандум должен появиться в декабре", - сказал премьер в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.

Ранее НБУ прогнозировал, что соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на три-четыре года в объеме от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.