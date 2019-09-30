"Укртранснафта" и "Укртатнафта" обсуждают подписание нового договора на транспортировку на условиях ship-or-pay

Оператор нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта" (УТН) и ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) обсуждают подписание нового договора, учитывающего увеличение объемов транспортировки на Кременчугский НПЗ, а также предусматривающего принцип ship-or-pay, сообщила пресс-служба УТН.

В сообщении указано, что оператор поддерживает предложение "Укртатнафты" относительно учета при расчете внутренних тарифов плановых объемы прокачки. Так, в настоящее время переговоры о корректировке проекта тарифа, находящегося на рассмотрении у регулятора, ведутся с учетом прогнозированного увеличения годового объема транспортировки на 41% (на 350 тыс. тонн) – до 1,2 млн тонн.

"Учет плановых показателей объемов транспортировки позволит снизить прирост тарифа на транспортировку нефти на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером", – отмечено в сообщении УТН.

Согласно ее расчетам, основанным на утвержденной Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), методологии, тариф на первый год при фактическом объеме прокачки на уровне 850 тыс. тонн составит 144 грн/т, при прогнозированной прокачке на уровне 1,2 млн тонн – 132,59 грн/т, при прокачке 2 млн тонн – 116,83 грн/т, при транспортировке 2,5 млн тонн – 110,87 грн/т.

Второй год поэтапного повышения тарифов на транспортировку будет предусматривать тариф на уровне 194,32 грн/т для 850 тыс. тонн, 162,92 грн/т – при прокачке 1,2 млн тонн, 126,50 грн/т – при транспортировке 2 млн тонн, и 113,93 грн/т – при 2,5 млн тонн. Та третий год тариф будет составлять 260,78 грн/т – для 850 тыс. тонн, 200,20 грн/т – для объема в 1,2 млн тонн, 136,97 грн/т - для 2 млн тонн, 117,07 грн/т – для 2,5 млн тонн.

"Таким образом, чем больший объем будет гарантировать заказчик услуг транспортировки, тем меньшим будет рост тарифа. Подписание нового соглашения между "Укртранснафтой" и "Укртатнафтой" позволит гарантировать постепенный выход сегмента транспортировки нефти к украинским потребителям на экономически обоснованные цены, что обеспечит компании компенсацию всех расходов и достижение необходимой рентабельности. В тоже время документ определит приемлемую для завода стоимость услуг и позволит ему нарастить переработку и отпуск отечественных нефтепродуктов", – отмечено в сообщении.

В настоящее время стороны уже обратились к НКРЭКУ, с соответствующими предложениями по корректировке тарифа с учетом плановых показателей.

В компании напомнили, что осенью 2017 года УТН обратилась к регулятору с предложением пересмотреть тарифы на транспортировку внутренними маршрутами, обосновав инициативу убыточностью внутренних тарифов. Так, в частности, по результатам 2017-2018 годов убыток от транспортировки на НПЗ Украины составил 439,6 млн грн грн и 743,3 млн грн соответственно. В сентябре 2018 года регулятор заявил о намерении за три года привести внутренние тарифы на транспортировку к экономически обоснованному уроню.

В сентябре 2019 года НКРЭКУ вынесла на общественное обсуждение соответствующий проект постановления о трехэтапном повышении тарифов. ПАО "Укртатнафта" выступила против запланированного регулятором повышения, заявив, что это негативно отразится на нефтеперерабатывающей отрасли страны.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.