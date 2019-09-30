Кабмин одобрил законопроекты об упорядочении добычи янтаря в Украине

Кабинет министров Украины на заседании 29 сентября принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря.

Как сообщается на сайте Кабмина, изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября на встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов поручил правительству и парламентскому большинству разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации добычи янтаря.