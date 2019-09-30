Экономика

09:08 30.09.2019

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $61,7 за баррель

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Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $61,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник слабо опускаются после падения по итогам прошлой недели, которое стало максимальным с июля.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 МСК подешевели на $0,20 (на 0,32%) - до $61,71 за баррель. В пятницу их цена упала на $0,83 (на 1,32%), составив на закрытие $61,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,08 (на 0,14%) - до $55,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,50 (на 0,89%), закрывшись на отметке $55,91 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 3,7%, WTI - на 3,8%. Между тем, с начала текущего месяца подъем котировок составляет соответственно 2,5% и 1,7%.

Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их данным, в случае успеха данных начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за стороны возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.

В то же время нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6, до 713.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник практически не изменилась - 449 юаней за баррель. По итогам прошлой неделе она упала на 3,3%.

Теги: #brent #нефть
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