Экономика

10:54 29.09.2019

Innovation District IT Park во Львове подписал долгосрочные контракты на 60% офисных площадей

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Львовский IT-парк Innovation District IT Park заключил долгосрочные договоры с IT-компаниями на аренду 60 тыс. кв. м, свободными к бронированию остались 9 тыс. кв. м., сообщил руководитель Lviv IT Cluster Степан Веселовский.

"Подписали контракты на 60 тыс. кв. м. из 100 тыс. кв. м. Это долгие десятилетние контракты. То есть компании планируют тут размещаться на рост, а не на переезд. Проект будет завершен через 2,5 года", - сказал Веселовский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конференции "Львов IT Арена".

"Речь идет о больших площадях - средний "чек" по площади на одного клиента - 10 тыс. кв.м. Это хороший показатель", - подчеркнул Веселовский.

Как сообщалось, Lviv IT Cluster и компания "Галерея центр" запустили в июне этого года проект  Innovation District IT Park стоимостью $160 млн. Он недавно получил разрешение на строительство.

В комплекс войдут 6 офисных зданий класса А общей площадью 164 тысячи кв. м., три бизнес-центра, отель на 150-200 номеров и мультифункциональная зона, в которой разместят торговый и спортивный центры и образовательный кампус.

Теги: #львов #it #парк #украина
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