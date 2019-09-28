Экономика

09:56 28.09.2019

S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,2%

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S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,2%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,5% до 3,2%, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.

"Украине придется привлекать больше инвестиционных потоков из-за рубежа для более значительного и устойчивого роста. В этом контексте законодательные усилия нынешнего правительства по проведению земельной реформы могут поднять рост по сравнению с нашими текущими прогнозами, так же, как и потенциальные улучшения в деловой среде", - говорится в сообщении агентства в ночь на субботу о повышении рейтингов Украины с "B-" до "B" и рейтинга по национальной шкале с "uaBBB" до "uaA".

Его аналитики отмечают, что инвестиции составляют всего 19% от ВВП 2018 года, что ниже пикового уровня в 30% в 2007 году до глобального финансового кризиса. Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост, является слабое кредитование банковского сектора: с 2014 по 2018 год реальный рост кредитования частного сектора в совокупности сократился почти на 65%. "Хотя общий рост кредитования в 2017 и 2018 годах был положительным, в реальном выражении он был отрицательным", - констатирует S&P.

Среди рисков для роста агентство указывает замедление внешнего спроса на экспорт основных украинских сырьевых товаров и обострение геополитической напряженности в отношениях с Россией.

Согласно прогнозу, среднегодовая инфляция снизится с 11% в прошлом году до 8,8% в этом, 7% – в следующем, 6,5% - в 2021 и 5,5% – в 2022 году.

По оценкам аналитиков S&P, курс гривни на конец этого года будет в районе 27 грн/$1, а в последующие годы будет понемногу снижаться и составит на конец 2020 года 27,5 грн/$1, 2021 года – 28 грн/$1 и на конец 2022 года – 28,5 грн/$1.

Дефицит текущего счета платежного баланса после уменьшения в этом году до 2,8% ВВП в последующие два года расширится до 3,2% ВВП, а в 2022 году – до 3,5% ВВП, прогнозирует S&P.

Агентство также ожидает дальнейшего постепенного увеличения резервов: с $20,33 млрд в прошлом году до $21,49 млрд в этом, $22,18 млрд в следующем, $22,95 млрд в 2021 год и $23,15 млрд – в 2022 году.

S&P отмечает, что хотя актуальность новой программы МВФ снизилась, например, по сравнению с концом прошлого года, договоренность о новой программе послужит важным сигналом для инвесторов и одновременно облегчит доступ к средствам из других МФО по льготным ставкам.

"В этом контексте любой отказ от ранее проведенных реформ может потенциально подорвать перспективы Украины в обеспечении или поддержании на пути любого последующего соглашения с МВФ. Урегулирование с бывшими владельцами ПриватБанка – стоимость национализации которого в 2016 году составила $5,5 млрд (почти 6% ВВП 2016 года) - может потенциально повредить отношениям с МВФ и другими МФО", – отмечается в сообщении.

S&P прогнозирует, что общий государственный долг к ВВП в 2021 году опустится ниже уровня 50% ВВП по сравнению с пиком в 81% в 2016 году.

Теги: #украина #sp #рейтинг
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