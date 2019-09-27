Экономика

19:15 27.09.2019

Госдолг Украины в августе-2019 сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте – Минфин

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Госдолг Украины в августе-2019 сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте – Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2019 года сократился на 0,57%, или на $0,47 млрд, - до $81,92 млрд, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Согласно информации ведомства, в национальной валюте госдолг фактически остался на том же уровне - 2,067 трлн грн (+0,01%).

Прямой государственный долг в августе этого года в долларовом выражении снизился на 0,68% - до $71,72 млрд (в гривне – снижение на 0,1%, до 1,809 трлн грн). В том числе внешний прямой госдолг в долларовом исчислении показал снижение на 0,29% -до $39,81 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 0,21% – до $10,19 млрд (в гривне – снизился на 0,8%, до 257,26 млрд грн), в том числе внешний - на 0,18%, до $9,75 млрд.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 4,6%, или на $3,6 млрд, однако в гривневом эквиваленте он сократился на 3,48%, или на 74,55 млрд грн.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам августа по сравнению с июлем повысилась до 40,19%, в специальных правах заимствования незначительно повысилась до 14,37%, в иенах – до 0,71%, в евро снизился до 10,07%, в гривне – до 34,28%, тогда как в канадском долларе осталось на прежнем уровне 0,37%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в августе укрепился до 25,23 грн/$1 по сравнению с 27,688 грн/$1 на начало года.

Теги: #статистика #госдолг
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