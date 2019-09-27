Экономика

19:14 27.09.2019

Задолженность по зарплате в Украине в августе выросла на 2,8% - Госстат

2 мин читать
Задолженность по зарплате в Украине в августе выросла на 2,8% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе 2019 года выросла на 2,8%, с начала года - на 6,5% и к 1 сентября составила 2,817 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, в августе сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 4,1% и к 1 сентября составила 1,658 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности в августе зафиксирован в Винницкой (на 41,4%), Волынской (на 41,3%), Черкасской (на 30,6%), Николаевской (на 22,8%), Кировоградской (на 17,8%), Херсонской (на 13,3%), Тернопольской (на 12,7%), Одесской (на 12,1%), Полтавской (на 10,7%), Харьковской (на 9%), Житомирской (на 6,4%), Ивано-Франковской (на 3,9%), Сумской (на 3,1%) областях и в Киеве (на 5,1%).

При этом сокращение задолженности по зарплате в августе-2019 зафиксирован в Хмельницкой (на 0,7%), Днепропетровской (на 2,6%), Донецкой (на 3%), Закарпатской (на 4,2%), Львовской (на 11%), Черновицкой (на 12,2%), Черниговской (на 12,9%), Ривненской (на 45,9%) областях

Госстат уточняет: в отраслевом разрезе в августе 2019 года задолженность по выплате зарплаты выросла в сфере образования – на 24,8% (до 21,135 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах – на 17,3% (до 24,028 млн грн), здравоохранении – на 14,8% (до 22,076 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 8% (до 133,249 млн грн), государственном управлении и обороны; обязательном соцстраховании – на 7,8% (до 4,02 млн грн), деятельности административного и вспомогательного обслуживания – на 5,8% (до 10,497млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 7,4% (до 202,028 млн грн), в промышленности – на 2,2% (до 2,216 млрд грн),

В то же время сократилась задолженность в сфере временного размещения и организации питания – на 53,2% (до 0,189 млн грн), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 10,7% (до 39,297 млн грн), информации и телекоммуникаций – на 2% (до 6,095 млн грн), операций с недвижимым имуществом – на 0,4% (до 58,913 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 29,6% (до 0,193 млн грн), в строительстве – на 0,3% (до 61,937 млн грн).

Официальный курс на 27 сентября – 24,186956рн./$1.

Теги: #статистика #задолженность #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 27.09.2019
Госдолг Украины в августе-2019 сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте – Минфин

Госдолг Украины в августе-2019 сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте – Минфин

20:17 09.09.2019
Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в I полугодии снизились на 34,9%

Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в I полугодии снизились на 34,9%

19:26 29.08.2019
Зарплата на ГОКах в июле возросла на 10,6% к июню, в цветной металлургии - на 10,5%, черной - на 0,5%, КХЗ - на 0,7%, но снизилась на трубных заводах на 2,9%

Зарплата на ГОКах в июле возросла на 10,6% к июню, в цветной металлургии - на 10,5%, черной - на 0,5%, КХЗ - на 0,7%, но снизилась на трубных заводах на 2,9%

19:30 28.08.2019
Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

19:24 28.08.2019
Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

20:40 21.08.2019
Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013 года – исследование

Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013 года – исследование

13:55 21.08.2019
Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

12:38 21.08.2019
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в Украине в 2020 году в размере $540, а в 2021-м - $620

Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в Украине в 2020 году в размере $540, а в 2021-м - $620

16:11 07.08.2019
Украина за 7 мес. сократила экспорт металлолома в 7,6 раза, почти остановив его в июне-июле, нарастила импорт наполовину

Украина за 7 мес. сократила экспорт металлолома в 7,6 раза, почти остановив его в июне-июле, нарастила импорт наполовину

06:45 05.08.2019
В Киеве среднемесячная зарплата составила более 15 тыс. грн

В Киеве среднемесячная зарплата составила более 15 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 24.08 грн/$1

Госдолг Украины в августе-2019 сократился на 0,6% в долларовом эквиваленте – Минфин

В Инвестиционном форуме 29 октября в Мариуполе будут участвовать Зеленский, Гончарук, министры и десятки инвесторов

Отказ от конкурса по продаже "Индара" является примером беспредельной коррупционной схемы – советник по приватизации

Кристалина Георгиева возглавит МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 24.08 грн/$1

SEC оштрафовала Herbalife на $20 млн

Skywalk Trading просит Геруса и Нефьодова вмешаться в ситуацию с блокированием дизтоплива в морпорту "Пивденный"

Компании США потеряли $223 млрд за пять лет из-за "токсичной" атмосферы в офисе

Для реализации стратегии "Укрзализныци" на 5 лет необходимо около 150 млрд грн

Участником системы BankID НБУ вскоре может стать ПриватБанк

ЕБА просит транспортный комитет ВРУ поддержать законопроект о реформировании рынка услуг такси

Министерство развития экономики подготовит обновленный макропрогноз в ближайшие недели

СЭС мощностью 10 МВт в Кировоградской обл. намерены достроить и ввести в эксплуатацию до 2020г

"Укртатнафта" выступает против повышения внутренних тарифов на транспортировку нефти, просит вмешаться премьера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА