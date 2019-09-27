Skywalk Trading просит Геруса и Нефьодова вмешаться в ситуацию с блокированием дизтоплива в морпорту "Пивденный"

Эстонская компания Skywalk Trading OÜ обратилась к председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову с просьбой вмешаться в ситуацию с блокированием в морпорту "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская обл.) партии импортируемого компанией дизельного топлива производства Елефсинского НПЗ компании Hellenic Petroleum (Греция).

Согласно тексту писем Skywalk Trading к Герусу и Нефьодову, 25 августа на территорию морпорта было поставлено 27 тыс. тонн дизтоплива, которое после прохождения всех таможенных процедур было отгружено в портовые резервуары в режиме "таможенный склад". Позже, 11 сентября, Энергетическая таможня ГФС приостановила процесс оформления топлива для анализа на содержание в нем серы. 13 сентября компании было отказано в растормаживании партии в связи с превышением соответствующей нормы на 0,00001 процентных пункта.

Так, согласно заключению анализа проб, выполненного департаментом налоговых и таможенных экспертиз ГФС, содержание серы составило 10,1 ppm (при предельном показателе 10 ppm). Это противоречит паспорту качества завода-производителя и заключениям международных сюрвейерских компаний – Intertek, SGS и Saybolt. В соответствии с их данными, полученными при анализе топлива в ходе его разгрузки в резервуары в "Пивденном", содержание серы в топливе варьируется в пределах 9,4-9,6 ppm.

"Несмотря на то, что результаты анализов департамента ГФС противоречат паспорту качества производителя и выводам трех международных сюрвейерских компаний, а зафиксированное превышение показателя содержания серы находится в пределах технической погрешности прибора, Энергетическая таможня отказала нам в повторном анализе и фактически заблокировала 27 тыс. тонн топлива в резервуарах порта", – отмечается в тексте писем.

"Просим вас в пределах ваших полномочий посодействовать разрешению этой ситуации, а именно провести новый отбор проб и исследований дизтоплива Елефсинского НПЗ в любой другой государственной лаборатории с привлечением международных сюрвейерских компаний и каких-либо независимых наблюдателей для обеспечения прозрачности и публичности этого процесса", – отмечается в обращении.

Кроме того, компания отмечает необходимость внесения изменений в Таможенный кодекс Украины относительно признания таможенными органами страны выводов международных сюрвейерских компаний, осуществляющих анализ топлива по международным стандартам. Подобные изменения, утверждают в Skywalk Trading, позволят импортерам в будущем избежать злоупотреблений со стороны должностных лиц таможенных органов.