Экономика

15:41 27.09.2019

Участником системы BankID НБУ вскоре может стать ПриватБанк

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Участником системы BankID НБУ вскоре может стать ПриватБанк

Вскоре к системе электронной идентификации граждан BankID Национального банка Украины (НБУ) может подключиться государственный ПриватБанк, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Естественно, эта система становится интересной тогда, когда у нее большая база, когда присоединяются большие банки, и вот мы уже на финише с ПриватБанком", - сказала Рожкова в ходе Ukrainan Financial Forum, организованного ICU, в пятницу.

Она также сообщила, что в ближайшее время НБУ может утвердить коммерческие тарифы между участниками BankID НБУ, что будет способствовать активизации ее работы.

"Банки, которые обладают большой клиентской базой и провели достаточно серьезную работу по верификации своих клиентов, просто так отдавать идентификационные данные другим игрокам не хотят, и это, наверное, логично. Поэтому сейчас мы разрабатываем так называемый тариф, который будет работать внутри этой системы, когда участник, который хочет воспользоваться идентификационными данными, должен заплатить тому банку, у кого эти идентификационные данные получал", - сказала Рожкова.

Рожкова также сообщила, что с начала 2019 года было осуществлено более 700 тыс. входов в систему BankID и более 200 тыс. активных запросов на идентификацию клиентов.

BankID - система, которая предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить государственную или банковскую услугу. Сейчас к системе BankID НБУ подключены Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Идея Банк, ПУМБ, monobank (Универсал Банк) и банк "Пивденный". 

Теги: #рожкова #нбу #приватбанк #bankid
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