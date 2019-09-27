Экономика

11:41 27.09.2019

Министерство развития экономики подготовит обновленный макропрогноз в ближайшие недели

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Министерство развития экономики подготовит обновленный макропрогноз в ближайшие недели

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено подготовить обновленный макроэкономический прогноз в ближайшие недели, сообщил заместитель министра Сергей Николайчук.

"Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в кулуарах Ukrainian Financial Forum, организованного ICU.

Ранее Кабинет министров подал в парламент проект госбюджета на 2020 год, который базируется на макропрогнозе, утвержденном предыдущим правительством с прогнозом роста ВВП 3%. Однако в Кабмине и Минфине пояснили, что вскоре Министерство развития экономики подготовит обновленный макропрогноз, и проект госбюджета ко второму чтению будет базироваться на новых цифрах.

В ходе своего выступления Николайчук признал, что укрепление обменного курса гривни вызывает определенную обеспокоенность у бизнеса. "Но если посмотреть на оценки реального обменного курса, то мы увидим, что в 2018 году... относительные цены на продукты, производимые в Украине, по отношению к другим странам были на очень низком уровне. Это даже учитывая низкий уровень продуктивности в Украине... Мы все еще пребываем на достаточно низком уровне и у нас еще достаточно большой запас укрепления", - пояснил Николайчук.

При этом многие из участников форума прогнозируют курс к концу 2019 года на уровне 25-26 грн/$ (45 из 99 опрошенных).

Теги: #прогноз #министерство_развития_экономики #макропрогноз
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