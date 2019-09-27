СЭС мощностью 10 МВт в Кировоградской обл. намерены достроить и ввести в эксплуатацию до 2020г

ООО "СтройКепиталИнвестФарминг" намерено до конца текущего года завершить строительство и ввести в тестовую эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 10 МВт (с. Приютовка Кировоградской обл.).

Как сообщается на сайте Приютовской ОТГ, СЭС будет состоять из более 40 тыс. солнечных панелей, при установке которых будет использовано около 600 тонн металлоконструкций.

На данном этапе строительства специалисты огородили территорию станции металлическим забором, установили модульный дом для наблюдения за работой СЭС, построили комплектную распределительную подстанцию закрытого типа, проложили электрические кабели.

Монтаж металлических конструкций для крепления солнечных панелей планируют завершить в октябре.

"СтройКепиталИнвестФарминг" (Александрийский р-н Кировоградской обл.) принадлежит компаниям "Агровиста" и "Агро Кепитал Менеджмент". Конечными бенефициарами являются Кузьменко Иван и Анатолий.