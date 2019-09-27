"Укртатнафта" выступает против повышения внутренних тарифов на транспортировку нефти, просит вмешаться премьера

ПАО "Укртатнафта" выступает против запланированного Национальной комиссией, осуществляющей регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышения внутренних тарифов на транспортировку нефти, заявляя, что это негативно отразится на нефтеперерабатывающей отрасли страны.

В обнародованном на сайте компании заявлении указано, что в сентябре этого года "Укртатнафта" увеличила месячный объем переработки нефти на 30%, а объем транспортировки импортной нефти магистральными нефтепроводами на Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") увеличился вдвое.

"Это привело к значительному снижению себестоимости указанных услуг, однако НКРЭКУ вместе с АО "Укртранснафта" инициирует резкое увеличение тарифов на транспортировку нефти магистральными нефтепроводами - почти в 2,5 раза", - указано в сообщении.

Компания утверждает, что повышение тарифов приведет к падению конкурентоспособности отечественных нефтеперерабатывающих предприятий и, как следствие, к снижению объемов нефтепереработки и производства нефтепродуктов. Кроме того, запланированное повышение противоречит энергетической стратегии Украины до 2035 года, в частности заданию по обеспечению 50% потребности внутреннего рынка за счет нефтепродуктов украинского производства.

Появление такого проекта, по мнению компании, указывает на то, что "НКРЭКУ отстаивает интересы только государственного монополиста АО "Укртранснафты", которое уже и так является сверхприбыльным предприятием". По итогам 2018 года оператор нефтетранспортной системы получил чистую прибыль в размере около 1,5 млрд грн, подчеркивается в сообщении.

"ПАО "Укртатнафта" вынуждена обратиться к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку относительно данных инициатив НКРЭКУ и АО "Укртранснафта", - отмечено в заявлении.

Как сообщалось, НКРЭКУ 13 сентября одобрила проект постановления о трехэтапном увеличении тарифов на транспортировку нефти трубопроводами АО "Укртранснафта" на НПЗ страны. Согласно проекту постановления, тарифы планируется увеличить в связи со сменой методологии порядка их формирования, уходом от субсидирования внутренних тарифов за счет транзитных, уменьшения количества маршрутов транспортировки с 18 до шести, а также ожидаемым ростом объемов транспортировки на Кременчугский НПЗ. Тогда глава регуляторного органа Оксана Кривенко отметила, что рост тарифов на транспортировку нефти отразится на марже поставщиков и переработчиков нефти, но не повлияет на стоимость нефтепродуктов для конечного потребителя в связи с формированием внутренних цен на топливо на основании импортного паритета.

Пять из шести маршрутов относятся к Кременчугскому ГПЗ, еще один - к НПК "Галичина". В случае утверждения тарифов, стоимость транспортировки на Кременчугский НПЗ через два года в зависимости от маршрута вырастет в 1,9-3,5 раза, на НПК "Галичина" - в 1,6 раза.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.