Экономика

19:54 26.09.2019

USAID подарил НКЦБФР программный комплекс на $0,5 млн для перехода на XBRL-отчетность

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USAID подарил НКЦБФР программный комплекс на $0,5 млн для перехода на XBRL-отчетность

Проект USAID "Трансформация финансового сектора" передал Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины программный комплекс VIZOR Software стоимостью $0,52 млн, который будет использоваться предприятиями для предоставления финансовой отчетности в стандарте XBRL, а финансовыми регуляторами - для более эффективного надзора за рынками, сообщает НКЦБФР в четверг.

"Уже в ближайшее время более 5 тыс. предприятий, представляющих общественный интерес, начнут подавать финансовую отчетность через эту систему в формате XBRL. Фактически эта система станет для всех этих предприятий "единым окном" для предоставления отчетности", – прокомментировал это событие глава комиссии Тимур Хромаев в Facebook.

Он уточнил, что этот комплекс уже запущен в опытную эксплуатацию на базе Центра сбора финансовой отчетности. Операционное управление Центром осуществляет НКЦБФР, но пользуются системой все финансовые регуляторы - Нацбанк. Нацкомфинуслуг, Минфин и Госстат.

Принятая не так давно новая редакция закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относит к категории предприятий, представляющих общественный интерес, около 5 тыс. украинских компаний, которые, начиная с 2020 года, обязаны составлять финансовую отчетность и предоставлять ее регуляторам в едином электронном формате XBRL.

НКЦБФР указывает, что программный комплекс создан компанией VIZOR Software (Ирландия), специализирующейся на разработке и внедрении программного обеспечения (ПО) для финансовых регуляторов и налоговых органов. ПО VIZOR Software используется в 31 юрисдикции по всему миру, в том числе Банком Англии и Австралийской комиссией пруденциального надзора, Банком Албании и Комиссией по надзору за финансовым рынком Албании.

Теги: #нкцбфр #отчетность
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