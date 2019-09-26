Закон о "кешбеке" допускает возможность злоупотреблений со стороны злоумышленников

Законы о "кешбеке" и о фискализации расчетных операций (законопроекты №1053-1, №1073) не имеют "предохранителей" от злоупотребления со стороны злоумышленников путем подачи неоправданных жалоб, а способ возврата средств по "кешбэку" для жалобщиков слишком забюрократизирован, полагает старший юрист KPMG Law Ukraine Наталья Мусиенко.

"Для субъектов хозяйствования, которые используют РРО, допускаем возможность злоупотреблений со стороны злоумышленников путем подачи неоправданных жалоб. На данный момент механизма, упреждающего такие злоупотребления, законопроект не предусматривает. Однако вряд ли налоговые органы будут реагировать абсолютно на все жалобы, поскольку необходимый административный ресурс может превышать полезный эффект от таких проверок", – сказала Мусиенко в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Получить средства по механизму "кешбек" покупатель сможет только после того, как продавец уплатит штраф в полном объеме, а контролирующий орган подготовит заключение к органу Государственной казначейской службы, пояснила эксперт.

"Учитывая опыт возврата средств из государственного бюджета, вероятно, что покупатели массово могут не заинтересоваться подачей жалоб, и риски бизнеса относительно провальных проверок не оправдаются", – прогнозируют в KPMG Law Ukraine.

По словам Натальи Мусиенко, внедрение новых правил игры негативно повлияет на малый бизнес, вызвав у него дополнительные траты. Это отразится на подорожании стоимости товаров и услуг для конечного потребителя. При этом удобство программных РРО, безусловно, свидетельствует об очередном шаге государства к цифровой экономике.

Согласно принятым поправкам в законодательство, лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога повышается с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

"Повышение предельного оборота доходов можно считать вполне оправданным, даже необходимым. Поскольку с того момента, как внедрялась эта норма, цены в стране существенного выросли и 1,5 млн грн приравнивались к большему количеству единиц товаров и услуг, нежели сейчас. Более того, в случае внедрения новых правил РРО, совершать контроль реального объема годового дохода будет значительно проще. Поэтому в условиях внедрения новых правил применения РРО, повышение этой границы упростит жизнь тем предпринимателям, которые предоставляют бытовые услуги населению, но из-за превышения объема в 1,5 млн грн были вынуждены переходить на третью группу единого налога", – пояснила Мусиенко.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроекты №1053-1 и №1073, согласно которым норма о "кешбеке" вступает в силу с 1 октября 2020 года и предусматривает механизм возврата стоимости покупки, дороже 100 грн, за нарушения при выдаче чека. Также вводится применение полного размера штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем). С 1 октября 2020 года РРО станут также обязательными для отдельных категорий плательщиков единого налога второй-четвертой групп. К этим категориям относятся те, кто занимаются реализацией технически сложной бытовой техникой, которая подлежит гарантийному ремонту, лекарственных средств и изделий медназначения (а также платных услуг в сфере здравоохранения), ювелирных изделий, текстиля, деталей автотранспортных средств, а также кафе, рестораны, отели, розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах, турагентства и туроператоры.

Общие правила использования РРО для всех "единщиков" второй-четвертой группы вступят в силу с 1 января 2021 года одновременно с увеличением граничного объема доходов плательщиков единого налога второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.