В ПХГ Украины треть газа хранится в режиме "таможенного склада"

В подземных хранилищах (ПХГ) Украины треть природного газа хранится в режиме "таможенного склада".

"Уже более 288 компаний активно пользуются услугами "Укртрансгаза" по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдеры сохраняют 6,7 млрд куб. м газа в режиме "таможенного склада", - указано в сообщении АО "Укртрансгаз".

По данным УТГ, по состоянию на 25 сентября в хранилищах находится 20,1 млрд куб. м газа. При этом в связи с достижением расчетных объемов приостановлена закачка в ряд ПХГ страны.

Как сообщалось, в середине апреля 2019 года Украина внесла изменения в Кодекс ГТС, среди прочего предусматривающие создание новой услуги "транспортировка на короткие дистанции". Услуга позволяет трейдерам завозить газ для закачки в украинские подземные хранилища.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртраснгаза" входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ вместимостью 17,05 млрд куб. м, Угерское – 1,9 млрд куб. м, Дашавское – 2,15 млрд куб. м, Опарское – 1,92 млрд куб. м, Богородчанское – 2,3 млрд куб. м, Краснонопартизанское – 1,5 млрд куб. м, Солоховское – 1,3 млрд куб. м, Олишевское – 0,31 млрд куб. м, Пролетарское – 1 млрд куб. м, Кегичевское – 0,7 млрд куб. м, Краснопоповское – 0,42 млрд куб. м, Вергунское – 0,4 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.