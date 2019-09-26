Отказ от конкурса по продаже "Индара" является примером беспредельной коррупционной схемы – советник по приватизации

Компания "Конкорд Консалтинг", которая в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners в минувшем году победила на конкурсе по отбору советника по приватизации ЧАО "Индар", удавлена отказом от его продажи на конкурсе из-за согласованной государством смены устава и просит правоохранителей расследовать это дело.

"Мы крайне удивлены новостью о том, что каким-то волшебным образом поменялся устав предприятия, при этом государственные органы, которые напрямую являются акционерами "Индара", это утвердили. Если это так, то это яркий пример беспредельной, коррупционной схемы, аналоги которых мы в последний раз видели 15-20 лет назад", – сказал глава инвестгруппы Concorde Capital Игорь Мазепа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Даже во времена Януковича такого не происходило: те, кто хотел что-нибудь купить, выходили и покупали это на конкурсах", – добавил он.

Мазепа сообщил, что сейчас компания совместно с новым руководителем Фонда госимущества (ФГИ) Украины разбирается в этой ситуации, но воспринимает ее крайне негативно.

"Этот комментарий можно считать нашим заявлением в ГБР, прокуратуру и другие компетентные органы. Я убежден, что история не сойдет с рук виновным, и Concorde, как советник и консультант по приватизации, будет держать всю общественность в курсе развития событий", – подчеркнул Мазепа.

Как сообщалось, и.о.главы ФГИ Виталий Трубаров за два дня до утверждения Верховной Радой нового главы Фонда издал приказ об отказе от продажи 70,7016% акций ЧАО "Индар" на аукционе с привлечением советника в пользу возможного выкупа его нынешним миноритарным акционером на условиях преимущественного права на такой выкуп. Среди оснований указаны решение собрания акционеров "Индара" и новые положения его устава от ноября прошлого года (на сайте предприятия отсутствуют).

Трубаров поручил обеспечить проведение независимой оценки госпакета акций, проинформировать миноритариев об их преимущественном праве на приобретение акций по цене и на условиях, определенных Кабинетом министров, и подготовить проект соответствующего решения правительства.

В то же время накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал утверждение правительством советников для приватизации пяти объектов "большой" приватизации, в том числе и "Индара". Появившуюся на следующий день информацию об отказе от продажи предприятия на конкурсе он назвал "зрадой".

ЧАО "Индар" - единственное в Украине предприятие с полным технологическим циклом производства генно-инженерных инсулинов - от субстанции до готовых лекарственных форм. Стратегия развития компании предусматривает расширение продуктового портфеля средствами иммунопрофилактики (вакцинами), а также новыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для всестороннего обеспечения потребностей людей, живущих с сахарным диабетом, ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на конец второго квартала этого года, госпакет акций в размере 70,7016% числится на ПАО "Укрмедпром", а 29,2861% принадлежит кипрской компании Luraq Investments Limited. На момент покупки этого пакета у польской компании Bioton за $4,9 млн, Luraq Investments Limited была SPV Грузинской промышленной группы (Georgian Industrial Group, GIG), которая осуществляет деятельность на рынках угледобычи, генерации электроэнергии, газоснабжения, автомобилестроения, недвижимости, медиа-услуг и контроль над которой был у гражданина Грузии Давида Бежуашвили.

В консолидированной отчетности GIG за 2017 год указано, что объем текущих кредитов компании Luraq Investments был увеличен с 4,63 млн лари до 6,92 млн лари. Более оперативная информация о связях компаний на сайте GIG отсутствует.

"Индар" в 2018 году увеличил выручку в 2,1 раза - до 488,59 млн грн, а его чистая прибыль выросла в 4,4 раза - до 6,22 млн грн.