Экономика

15:22 26.09.2019

Госбюджет за 8 мес.-2019 сведен с профицитом 2,38 млрд грн

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Госбюджет за 8 мес.-2019 сведен с профицитом 2,38 млрд грн

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 года сведен с профицитом 2,38 млрд грн при дефиците общего фонда в 4,12 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно ее информации, заимствования за указанный период составили 318,77 млрд грн при запланированных 336,52 млрд грн, в том числе внешние – 262,61 млрд грн.

Погашения в январе-августе достигли 262,7 млрд грн, из них по внешним обязательствам – 210,81 млрд грн.

Поступления от приватизации за восемь месяцев составили 369,133 млрд грн при запланированных на этот период 6,42 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

В целом госбюджет страны за январь-август 2019 года получил 671,8 млрд грн доходов, по общему фонду этот показатель составил 594,08 млрд грн при утвержденном плане 624,85 млрд грн.

Расходы госбюджета за этот период были на уровне 668,9 млрд грн, в том числе 600,38 млрд грн по общему фонду при плане 655,95 млрд грн.

Согласно отчету ГКСУ, местные бюджеты закрыли указанный период года с профицитом 32,98 млрд грн, по общему фонду профицит составил 64,31 млрд грн.

Как свидетельствуют данные, сводный бюджет Украины за январь-август выполнен с профицитом 35,36 млрд грн, по общему фонду он составил 60,19 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Теги: #госбюджет #госказначейство
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