Экономика

15:22 26.09.2019

АМКУ обязал 4 коммунальных предприятия Киева вернуть городу 35 млн грн незаконной госпомощи

2 мин читать
АМКУ обязал 4 коммунальных предприятия Киева вернуть городу 35 млн грн незаконной госпомощи

Коммунальные предприятия (КП) Киева "Спецжилфонд", "Инженерный центр", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Житло-сервис" должны вернуть городу 35 млн грн, которые эти КП с согласия городских властей незаконно оставили себе в качестве "содержания службы заказчика", такое решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг.

"Антимонопольный комитет обязал Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) вернуть незаконную государственную помощь, признанную недопустимой для конкуренции (2,5% "на содержание службы заказчика"). В то же время средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не являются государственной помощью, то есть, никаких угроз строительству и реконструкции нет", - написал глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

Он уточнил, что речь идет о 2,5% средств, выделенных в рамках утвержденной Киевским городским советом Программы экономического и социального развития на 2018-2020 гг. четырем КП в качестве "содержания службы заказчика".

"Вместо того чтобы выбрать предприятие для организации закупок услуг по строительству и ремонту на конкурсе (что могло бы привести к экономии средств киевлян), КГГА своим решением передает эту функцию своим же КП и "дарит" им 2,5% средств, выделенных на строительные работы", – описал ситуацию глава АМКУ.

Он подчеркнул, что невыполнение горгосадминистрацией условий закона "О местном самоуправлении" привело к предоставлению незаконной госпомощи КП, что, в свою очередь, исказило экономическую конкуренцию.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Терентьев указал, что это решение фактически признает неправомерной схему организации строительства и финансирования в Киеве плюс налагает обязательство вернуть "незаконную госпомощь".

Глава АМКУ напомнил, что дебютное такое решение было по Виннице, где был назначен перевозчик без конкурса, однако решение по киевским КП – первое подобного масштаба и актуальности.

Терентьев также указал, что комитет при принятии решения рассматривал коммунальные предприятия как независимый субъект хозяйствования, тогда как его оппоненты пытались представить КП как часть города.

Как сообщалось, указанной выше столичной программой предусмотрено строительство и/или реконструкция учреждений образования и здравоохранения, объектов благоустройства и спортивной инфраструктуры, жилых домов (по программе "Доступное жилье" для участников АТО), инженерных сетей, административных зданий КГГА, Киевского зоопарка (в 2019 году ее бюджет определен в 1,4 млрд грн). В рамках этой программы "Спецжилфонд" и "Инженерный центр" получили по 270 млн грн, "Житлоинвестбуд-УКБ" – 900 млн грн, "Житло-сервис" – 2 млн грн". Оставляя себе 2,5%, далее они направляли средства подрядным организациям, отбираемым на конкурсе.

Теги: #киев #кп #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 26.09.2019
Тигипко планирует приобрести "Соковый завод Кодымский"

Тигипко планирует приобрести "Соковый завод Кодымский"

09:22 26.09.2019
В Киеве из-за аварии ряд улиц остался без водоснабжения

В Киеве из-за аварии ряд улиц остался без водоснабжения

08:51 26.09.2019
В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

В Киеве ликвидирован пожар в нежилом доме на Набережном шоссе, пострадавших нет

06:15 26.09.2019
В Киеве до 1 октября восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке

В Киеве до 1 октября восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке

05:43 26.09.2019
В Киеве из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

В Киеве из-за аварии ряд улиц остались без водоснабжения

21:08 25.09.2019
АМКУ может 26 сентября рассмотреть дело о монополизации табачного рынка компанией "Тедис Украина"

АМКУ может 26 сентября рассмотреть дело о монополизации табачного рынка компанией "Тедис Украина"

15:20 25.09.2019
Строительство 70 тыс. кв. новых офисов и 2-й очереди жилья начнется в UNIT.City в 2020г

Строительство 70 тыс. кв. новых офисов и 2-й очереди жилья начнется в UNIT.City в 2020г

18:39 24.09.2019
Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

11:25 24.09.2019
Кличко вскоре представит обновленную политсилу, с которой пойдет на местные выборы

Кличко вскоре представит обновленную политсилу, с которой пойдет на местные выборы

18:22 23.09.2019
Томенко будет баллотироваться на пост мэра Киева – решение партии

Томенко будет баллотироваться на пост мэра Киева – решение партии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кристалина Георгиева возглавит МВФ

Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за последние 9 лет

ЕК добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину - Шефчович

ПОСЛЕДНЕЕ

Госбюджет за 8 мес.-2019 сведен с профицитом 2,38 млрд грн

ПИБ пытается через суд остановить принудительную продажу 99,77% своих акций

ЕБРР может выделить дополнительные EUR200 млн на развитие ВИЭ в Украине

Ericsson оценил в $1 млрд расходы на урегулирование с властями США дела о коррупции

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость DUPD завершил I полугодие с убытком в $0,02 млн

Кристалина Георгиева возглавит МВФ

Предложенный Украиной проект межоператорского соглашения с РФ подготовлен при участии европейских операторов ГТС – глава ОГТСУ

Банки по всему миру объявили о планах сокращения сотрудников

Цены на нефть опустились ниже 62 долларов на новостях из Саудовской Аравии

Нефьодов анонсировал продажу конфиската на аукционах через "ProZorro.Продажи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА