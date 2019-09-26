АМКУ обязал 4 коммунальных предприятия Киева вернуть городу 35 млн грн незаконной госпомощи

Коммунальные предприятия (КП) Киева "Спецжилфонд", "Инженерный центр", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Житло-сервис" должны вернуть городу 35 млн грн, которые эти КП с согласия городских властей незаконно оставили себе в качестве "содержания службы заказчика", такое решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг.

"Антимонопольный комитет обязал Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) вернуть незаконную государственную помощь, признанную недопустимой для конкуренции (2,5% "на содержание службы заказчика"). В то же время средства, за которые подрядные организации осуществляют работы, не являются государственной помощью, то есть, никаких угроз строительству и реконструкции нет", - написал глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

Он уточнил, что речь идет о 2,5% средств, выделенных в рамках утвержденной Киевским городским советом Программы экономического и социального развития на 2018-2020 гг. четырем КП в качестве "содержания службы заказчика".

"Вместо того чтобы выбрать предприятие для организации закупок услуг по строительству и ремонту на конкурсе (что могло бы привести к экономии средств киевлян), КГГА своим решением передает эту функцию своим же КП и "дарит" им 2,5% средств, выделенных на строительные работы", – описал ситуацию глава АМКУ.

Он подчеркнул, что невыполнение горгосадминистрацией условий закона "О местном самоуправлении" привело к предоставлению незаконной госпомощи КП, что, в свою очередь, исказило экономическую конкуренцию.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Терентьев указал, что это решение фактически признает неправомерной схему организации строительства и финансирования в Киеве плюс налагает обязательство вернуть "незаконную госпомощь".

Глава АМКУ напомнил, что дебютное такое решение было по Виннице, где был назначен перевозчик без конкурса, однако решение по киевским КП – первое подобного масштаба и актуальности.

Терентьев также указал, что комитет при принятии решения рассматривал коммунальные предприятия как независимый субъект хозяйствования, тогда как его оппоненты пытались представить КП как часть города.

Как сообщалось, указанной выше столичной программой предусмотрено строительство и/или реконструкция учреждений образования и здравоохранения, объектов благоустройства и спортивной инфраструктуры, жилых домов (по программе "Доступное жилье" для участников АТО), инженерных сетей, административных зданий КГГА, Киевского зоопарка (в 2019 году ее бюджет определен в 1,4 млрд грн). В рамках этой программы "Спецжилфонд" и "Инженерный центр" получили по 270 млн грн, "Житлоинвестбуд-УКБ" – 900 млн грн, "Житло-сервис" – 2 млн грн". Оставляя себе 2,5%, далее они направляли средства подрядным организациям, отбираемым на конкурсе.