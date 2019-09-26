Экономика

15:17 26.09.2019

ПИБ пытается через суд остановить принудительную продажу 99,77% своих акций

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ПИБ пытается через суд остановить принудительную продажу 99,77% своих акций

Проминвестбанк (ПИБ, Киев) инициировал уголовное дело, чтобы остановить принудительную продажу 99,77% своих акций на бирже, об этом свидетельствуют определение Шевченковского районного суда Киева от 17 сентября, опубликованное 25 сентября в Едином государственном реестре судебных решений.

Сообщается, что в Шевченковский районный суд 16 сентября текущего года поступило ходатайство адвоката ПИБа о наложении ареста на акции банка в уголовном производстве, которое было внесено в Единый реестр досудебных расследований 17 августа 2019 года по признакам совершения уголовного преступления по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В результате завладения неустановленными лицами имущества ПАО "Проминвестбанк", которое заключается в полном несоблюдении порядка реализации акций банка, стоимость имущества в виде акций занижена более чем на 49,6 млрд грн", - говорится в материалах суда.

Однако следственный судья Шевченковского райсуда Киева отказал в ходатайстве арестовать акции ПИБа, аргументировав это отсутствием оснований.

"В уголовном производстве гражданский иск не заявлен и ни одному лицу о подозрении не объявлено, поэтому отсутствуют основания для наложения ареста на имущество такого лица в целях обеспечения гражданского иска в уголовном производстве", - говорится в определении суда.

Как сообщалось, Верховный суд 9 сентября принял к рассмотрению кассационную жалобу российской государственной корпорации ВЭБ, дочерней структурой которого является ПИБ, на постановления Киевского аппеляционного суда от 27 августа без приостановки продажи ПИБа.

Киевский апелляционный суд в августе удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций ПИБа на фондовой бирже ПФТС.

Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры в сентябре арестовал центральный офис Проминвестбанка в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанкав 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков. 

Теги: #пиб #суд #акции
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