Тигипко планирует приобрести "Соковый завод Кодымский"

Бизнесмен Сергей Тигипко через кипрскую компаниию "T.A.S. Overseas Investments Limited", основным акционером которой он является, намерен приобрести ООО "Соковый завод Кодымский" (Одесской обл).

Согласно материалам Антимонопольного комитета Украины, ведомство на заседании 26 сентября может предоставить разрешение T.A.S. Overseas Investments приобрести долю в уставном капитале ООО "Соковый завод Кодымский", что обеспечит превышение 50% голосов высшем органе управления общества.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

"Соковый завод Кодымский" входит в состав компании "Интерджус", которая помимо этого завода владеет еще заводом в Днепропетровской области. Два завода компании перерабатывают в сезон 120 тыс. тонн яблок, имеют емкости хранения более 8 тыс. тонн яблочного концентрата.

По данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Соковый завод Кодымский" являются Дарья Лаврова и Андрей Ясир.