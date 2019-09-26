Фонд инвестиций в украинскую недвижимость DUPD завершил I полугодие с убытком в $0,02 млн

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн) завершил январь-июнь 2019 года с чистым убытком в размере $0,02 млн против чистой прибыли в $0,75 млн годом ранее, сообщила компания в отчете на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник.

Согласно сообщению, стоимость чистых активов (NAV) в первом полугодии незначительно сократилась - с $36,2 до $36,1, при этом остаток свободных денежных средств вырос с $4,8 млн до $5,5 млн при отсутствии долга.

Среди основных достижений за отчетный период фонд указывает продажу девяти новых земельных участков в загородных комплексах Green Hills и двух – в Riviera Villas, модернизация их инфраструктуры, а также позитивный прогноз операционных результатов Arricano с учетом тенденций на рынке коммерческой недвижимости.

Фонд DUPD основан в конце февраля 2007 года и в рамках IPO и SPO в 2007 году привлек $308 млн. В его портфеле коттеджные городки в пригороде Киева Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков – 14,3 га, доля DUPD – 59,6%) и Green Hills (16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38 квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в разных регионах Украины.

DUPD в 2018 году получил чистую прибыль $3,17 млн, тогда как 2017 год он завершил с чистым убытком $4,85 млн.