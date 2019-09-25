Экономика

20:41 25.09.2019

Кристалина Георгиева возглавит МВФ

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Кристалина Георгиева возглавит МВФ

Совет управляющих МВФ избрал Кристалину Георгиеву (Болгария) директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет.

Георгиева, которая станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой, вступит в должность с 1 октября, говорится в сообщении фонда.

Интриги на выборах директора-распорядителя МВФ не было: кандидатура Георгиевой оказалась единственной, выдвинутой к дедлайну 6 сентября. Даже если выборы не были бы безальтернативными, это не могло повлиять на их исход, так как у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме 44% голосов.

Неформальную систему, согласно которой руководителем Всемирного банка всегда становится американский кандидат, а директором МВФ - кандидат, поддержанный ЕС, в 2007 году пыталась сломать Россия. Тогда РФ выдвинула на пост главы МВФ альтернативного кандидата - бывшего управляющего ЦБ Чехии Йозефа Тошовски. Однако тогда победу одержал Доминик Стросс-Кан, которого поддержали развитые страны. В 2011 году, при выдвижении Кристин Лагард (на смену которой и приходит Георгиева), Россия не стала предлагать альтернативу и поддержала единственного кандидата. Георгиевой Россия также выразила поддержку.

В сентябре совет управляющих МВФ принял решение снять любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. Ранее, согласно уставу организации, главой не мог быть выбран человек в возрасте 65 лет и старше, а действующий директор не мог продолжать исполнение обязанностей после 70-летия. Такие правила действовали с 1951 года. Георгиевой сейчас 66 лет.

Ранее она была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного банка.

В 2004-2008 гг. Георгиева была директором и главой представительства Всемирного банка в России, после чего была повышена до вице-президента ВБ. Георгиева знает русский язык и не раз выступала на экономических форумах в России, не прибегая к услугам переводчика.

Место главы МВФ стало вакантным после того, как француженка Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

 

Теги: #избрание #руководитель #мир #мвф
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