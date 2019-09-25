Экономика

18:18 25.09.2019

Предложенный Украиной проект межоператорского соглашения с РФ подготовлен при участии европейских операторов ГТС – глава ОГТСУ

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Предложенный Украиной проект межоператорского соглашения с РФ подготовлен при участии европейских операторов ГТС – глава ОГТСУ

Предложенный Украиной проект межоператорского соглашения (договор о взаимодействии/interconnection agreements) с РФ подготовлен при участии европейских операторов газотранспортных систем (ГТС), сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Проект соглашения о взаимодействии между операторами ГТС Украины и РФ был подготовлен не только с учетом нашего собственного опыта, но и опыта ведущих операторов ГТС стран-членов ЕС (Gasunie, Eustream, SNAM, GRTgaz), входящих в консорциум операторов-партнеров, представители которых сотрудничают с оператором ГТС Украины в качестве советников с мая-июня этого года", - написал он на своей странице в Facebook.

Макогон напомнил, что для Украины работа в рамках подобных соглашений не является чем-то новым, поскольку по таким договорам украинский оператор взаимодействует с операторами ГТС сопредельных стран-членов ЕС с 2014 года.

Он уточнил, что в соответствии с энергетическим законодательством ЕС договор о взаимодействии, в частности, должен предусматривать гарантированные и максимальные мощности инфраструктуры, согласование качественных и количественных характеристик транспортируемого газа, правила контроля потока газа, обмен информацией между операторами, вопросы согласования планируемых для транспортировки компаниями-шиперами объемов газа.

В то же время бронирование мощностей осуществляется согласно другому соглашению – типовому договору на транспортировку газа через ГТС Украины, утвержденному национальным регулятором НКРЭКУ. Этот договор предусматривает предоставление услуг по транспортировке природного газа со стороны оператора ГТС для компании-шипера, а также оплату этих услуг в соответствии с установленными регулятором тарифам.

По его словам, договоры на транспортировку уже заключены с сотнями трейдеров и поставщиков природного газа, действующих на рынке Украины.

"Ждем конструктивного диалога с российской стороной, как во время технических консультаций, так и во время следующих раундов трехсторонних переговоров", - резюмировал Макогон.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин решил передать в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

На прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

По расчетам "Нафтогаза", на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

Теги: #гтс #рф #газ
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