Экономика

16:48 25.09.2019

Цены на нефть опустились ниже 62 долларов на новостях из Саудовской Аравии

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Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в среду на перспективах более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи в Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 подешевели на $1,42 (2,25%) - до $61,68 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,10 (1,92%) - до $56,19 за баррель.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Саудовская Аравия к настоящему моменту восстановила максимальные мощности по добыче нефти до 11 млн баррелей в сутки, на неделю раньше запланированного срока. При этом производственные мощности комплекса Абкайк в настоящее время составляют 4,92 млн б/с, месторождения Хурайс - 1,3 млн б/с, что соответствует уровню до атак 14 сентября или превышает его.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, который в ходе выступления в Генассамблее ООН подверг критике торговые практики Китая.

Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации (ВТО) требуются радикальные перемены из-за политики Китая.

Торговый спор США и Китая уже привел к сокращению почти вдвое темпов роста спроса на нефть, отмечают аналитики Citigroup.

Вместе с тем Американский институт нефти накануне, 24 сентября, сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,38 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в Соединенных Штатах будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 по Москве, и аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 190 тыс. баррелей.

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