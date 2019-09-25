Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

Министерство цифровой трансформации не будет набирать сотрудников в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будет "аутсорсить" ресурсы секретариата Кабмина, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы начали проводить реформу Кабмина, которая сэкономит много бюджетных денег и сделает его более эффективным. Сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой: бухгалтерия, базовое IТ, документооборот и многое другое. Всего предварительно мы насчитали 19 таких направлений", - написал он на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что намерен до 2020 года централизовать "все что можно, где это не будет мешать эффективной работе". При этом он уверен, что в такой централизации функций с министерствами и с другими органами власти, вплоть до регионов, есть большой потенциал.

"Чтобы эффективно все централизовать, многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму. Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - подытожил Дубилет.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя заявление Дубилета, уточнил, что речь идет не о том, чтобы свести все министерства в одно здание, а о том, чтобы максимально оптимизировать процессы.

"Государственные здания и государственные ресурсы используются крайне неэффективно. Поэтому мы будем делать все, чтобы неоправданные правительственные расходы были уменьшены. Мы будем смотреть: где есть свободные площади, чтобы разместить там людей, каким образом более выгодно и более эффективно использовать здание правительства", - сказал он во время пресс-брифинга после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных.

Он считает, что если действительно ест принципиальная необходимость брать согласие, то его можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным листом.