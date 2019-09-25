Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

Кабинет министров Украины 25 сентября внесет в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Приняли первый проект закона из пакета по земельной реформе, сегодня внесем его в парламент. Еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, эти законы дополнят пакет", - сказал он на брифинге по итогам заседания правительства в среду.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 сентября обнародовало на сайте законопроект с изменениями в законодательство относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

Согласно документу, запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

В то же время законопроект предлагает лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые подпадают под действе закона о санкциях.

Законопроектом предусмотрено, что иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земли сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности.

Совокупная площадь земель с/х назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельхозназначения такой области и 0,5% Украины.