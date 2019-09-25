Экономика

14:15 25.09.2019

Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

2 мин читать
Кабмин 25 сентября внесет в Раду законопроект об обороте земель сельхозназначения

Кабинет министров Украины 25 сентября внесет в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Приняли первый проект закона из пакета по земельной реформе, сегодня внесем его в парламент. Еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, эти законы дополнят пакет", - сказал он на брифинге по итогам заседания правительства в среду.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 сентября обнародовало на сайте законопроект с изменениями в законодательство относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

Согласно документу, запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

В то же время законопроект предлагает лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые подпадают под действе закона о санкциях.

Законопроектом предусмотрено, что иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земли сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности.

Совокупная площадь земель с/х назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельхозназначения такой области и 0,5% Украины.

Теги: #земля #законопроект #верховная_рада #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 25.09.2019
Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

Кабмин утвердил четырех советников по "большой" приватизации

14:37 25.09.2019
Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

Минцифры будет аутсорсить ресурсы секретариата Кабмина для оптимизации процессов

14:25 25.09.2019
Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

Правительство Украины создало спецгруппу по расследованию аварий на дорогах

13:56 25.09.2019
Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

13:38 25.09.2019
Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

Кабмин назначил еще 11 заместителей министров и госсекретарей

13:30 25.09.2019
Кабмин уволил главу ГАСИ и его заместителя

Кабмин уволил главу ГАСИ и его заместителя

19:01 24.09.2019
Нардепы от "Евросолидарности" требуют от Кабмина и Рады объяснить позиции Верещук по пересмотру подходов к отношений Украины с НАТО

Нардепы от "Евросолидарности" требуют от Кабмина и Рады объяснить позиции Верещук по пересмотру подходов к отношений Украины с НАТО

16:55 24.09.2019
Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

Милованов анонсировал старт работы советников по приватизации для ОПЗ, "Краснолиманской", ОГКХ, "Индара" и "Электротяжмаша"

15:38 24.09.2019
Стефанчук предлагает штрафовать депутатов-"кнопкодавов"

Стефанчук предлагает штрафовать депутатов-"кнопкодавов"

14:25 24.09.2019
Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за последние 9 лет

ЕК добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину - Шефчович

Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия предоставит авиакомпании Condor кредит на 380 млн евро

Страховой рынок Украины имеет колоссальный потенциал - Рожкова

ЧБТР предоставит "Кернелу"до $15 млн в рамках синдицированного кредита

ПУМБ стал четвертым уполномоченным банком по хранению запасов наличности НБУ

BlaBlaCar заявил об объединении с сервисом Busfor

Глава Минэнерго РФ: "нулевой вариант" мирового соглашения по Стокгольмскому арбитражу "Газпром"/"Нафтогаз" - это отсутствие финансовых претензий

Банки получили право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием монет мелких номиналов

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку РФ почти до нуля

Fitch повысило рейтинги семи украинских банков вслед за суверенным

Цены на нефть продолжают снижаться

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА