Германия предоставит авиакомпании Condor кредит на 380 млн евро

Германская Condor Airlines, входящая в структуру заявившего о ликвидации туроператора Thomas Cook, получит от государства кредит на поддержание текущей деятельности, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Федеральное правительство и власти штата Гессен, где находится штаб-квартира авиаперевозчика, предоставят 380 млн евро на шесть месяцев.

Однако кредит должен быть одобрен Еврокомиссией, только после этого германский банк KfW направит средства Condor.

Власти ведут с Брюсселем "конструктивные переговоры" по этому вопросу, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, финансовая помощь позволит в долгосрочной перспективе сохранить "многие" из 4,9 тыс. рабочих мест в авиакомпании, сообщает Deutsche Welle.

Condor является "здоровым и прибыльным предприятием", которое продемонстрирует положительный результат и в текущем году, заявил главный исполнительный директор авиакомпании Ральф Текентруп. Он особо выделил значимость кредита для поддержания деятельности компании. Согласие властей предоставить финансовую помощь является "важным шагом к безопасности будущего" Condor, добавил Текентруп.

Кроме того, германская "дочка" Thomas Cook намерена подать ходатайство об отделении своего бизнеса от материнской компании. Подобный "необходимый и логичный" шаг является "лучшим вариантом для наших клиентов, деловых партнеров и нас самих в текущей ситуации", подчеркнули в Condor. Это позволит компании "получить полную независимость" от британского туроператора.

Condor выполняет полеты в Средиземноморье, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и на острова Карибского бассейна. Ее основная база - аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Начиная с 2000 года, акции Condor, принадлежащие авиакомпании Lufthansa, постепенно приобретались как Thomas Cook AG, так и Thomas Cook Group Plc. Процесс преобразования авиакомпании в "дочку" Thomas Cook (вместе с авиакомпаниями Thomas Cook, Thomas Cook Airlines в Бельгии и Thomas Cook Airlines Scandinavia) начался с ребрендинга в 2003 году под именем Thomas Cook. К концу 2004 года Condor стал частью Thomas Cook AG и вернулся к своему бренду.

В 2013 году Thomas Cook Group объединила Thomas Cook Airlines, Thomas Cook Airlines Belgium и Condor в единый операционный сегмент Thomas Cook Group Airlines.

Старейший в мире туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации. Британская компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Компания переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации. Банкротство туроператора затронуло более 600 тыс. туристов по всему миру.