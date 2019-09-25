Экономика

12:13 25.09.2019

Страховой рынок Украины имеет колоссальный потенциал - Рожкова

2 мин читать
Страховой рынок Украины имеет колоссальный потенциал - Рожкова

Регулирование страхового рынка Украины должно происходить с целью его роста и развития, поскольку этот рынок имеет колоссальный потенциал, сказала первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы видим своей задачей не просто регулирование ради регулирования, а регулирование ради роста и развития этого рынка, у которого колоссальный потенциал", - отметила она.

Высказав также мнение, что компании, которые хотят работать, развиваться, в том числе продавая качественную услугу и принося своему бенефициарному собственнику добавленную стоимость в виде возрастания капитала и т.д., не смогут этого сделать без качественных резервов.

"Мы знаем, что есть искусственные механизмы, которые используются страховым рынком. Часть услуг оказывает банковский сектор своим страховым партнерам по соблюдению на бумаге требований к резервам. Мое полное видение этой ситуации будет после получения от Нацкомфинуслуг полного доступа к аналитике. Пока же мы делаем точечные выводы, исходя из публичной информации, которую видим. Но и здесь мы дадим время привести резервы в соответствие с требованиями," - отметила Рожкова.

Отвечая на вопрос, какие по ее мнению виды страхования в Украине являются приоритетными, она ответила, что все, поскольку рынок очень мелкий с точки зрения отдельных видов страхования, и основные услуги сформировались на нем спонтанно - из-за развития банковского рынка, но в то же время глобально они не развиваются.

"Мне кажется, очень важными являются и добровольное медицинское страхование, и страхование от несчастных случаев. Не менее важно и страхование имущества от разных рисков. Сегодня нужно донести до людей, что у них появляется дополнительный инструмент чувствовать себя увереннее в случае непредвиденных обстоятельств", - подчеркнула Рожкова.

Первый замглавы НБУ отметила отдельно важность страхование урожая, особенно для маленьких предприятий. "Крупные холдинги решают вопросы и с залогами, и с банковским кредитованием. Для маленьких предприятий, не имеющих большого количества оборотных средств, работающих на арендованных комбайнах и погашающих кредит средствами от полученного урожая, страхование будет важно. Продукция АПК для Украины – основная статья экспорта и одна из суперперспективных отраслей, особенно, если рынок земли будет либерализован", - считает Рожкова.

По ее словам, это тот вид страхования, с которым надо работать, учитывая западный опыт. "На фоне того, что мы движемся к снижению инфляции, к снижению учетной ставки, а значит к снижению стоимости ресурса, сегодня страхование для заемщика - это дополнительный инструмент получить кредитный ресурс, а для банка это гарантия, снижение кредитного риска. Как я сказала, выиграют все", - отметила она.

Теги: #рожкова #страхование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 23.09.2019
Рынку проще, когда у него один регулятор, а не три - Рожкова

Рынку проще, когда у него один регулятор, а не три - Рожкова

18:39 23.09.2019
Регулирующее небанковский финрынок законодательство требует полной перезагрузки - Рожкова

Регулирующее небанковский финрынок законодательство требует полной перезагрузки - Рожкова

18:24 23.09.2019
Прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховщика - Рожкова

Прозрачность структуры собственности будет определяющим фактором при оценке страховщика - Рожкова

14:43 23.09.2019
Суд отменил незаконное определение Барышевского райсуда о запрете Рожковой выполнять должностные обязанности

Суд отменил незаконное определение Барышевского райсуда о запрете Рожковой выполнять должностные обязанности

13:06 16.09.2019
НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и МВФ до конца года - Рожкова

НБУ прогнозирует подписание новой программы сотрудничества Украины и МВФ до конца года - Рожкова

12:11 12.09.2019
Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

17:31 09.09.2019
Консолидация надзора над небанковскими рынками по модели "Твин Пикс" наиболее эффективно - мнение

Консолидация надзора над небанковскими рынками по модели "Твин Пикс" наиболее эффективно - мнение

10:05 05.09.2019
ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

ОПЗЖ и "Батькивщина" зарегистрировали в Раде законопроекты об отмене действующей медреформы и внедрении "страховой медицины" – Супрун

16:51 27.08.2019
Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

10:26 23.08.2019
Страны ОЭСР усиливают присутствие на страховом рынке Украины

Страны ОЭСР усиливают присутствие на страховом рынке Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за последние 9 лет

ЕК добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину - Шефчович

Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

ПОСЛЕДНЕЕ

ЧБТР предоставит "Кернелу"до $15 млн в рамках синдицированного кредита

ПУМБ стал четвертым уполномоченным банком по хранению запасов наличности НБУ

BlaBlaCar заявил об объединении с сервисом Busfor

Глава Минэнерго РФ: "нулевой вариант" мирового соглашения по Стокгольмскому арбитражу "Газпром"/"Нафтогаз" - это отсутствие финансовых претензий

Банки получили право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием монет мелких номиналов

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку РФ почти до нуля

Fitch повысило рейтинги семи украинских банков вслед за суверенным

Цены на нефть продолжают снижаться

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Дальнейшее развитие рынка cashless требует привлечения налоговой – генменеджер Visa в СНГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА