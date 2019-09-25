Страховой рынок Украины имеет колоссальный потенциал - Рожкова

Регулирование страхового рынка Украины должно происходить с целью его роста и развития, поскольку этот рынок имеет колоссальный потенциал, сказала первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы видим своей задачей не просто регулирование ради регулирования, а регулирование ради роста и развития этого рынка, у которого колоссальный потенциал", - отметила она.

Высказав также мнение, что компании, которые хотят работать, развиваться, в том числе продавая качественную услугу и принося своему бенефициарному собственнику добавленную стоимость в виде возрастания капитала и т.д., не смогут этого сделать без качественных резервов.

"Мы знаем, что есть искусственные механизмы, которые используются страховым рынком. Часть услуг оказывает банковский сектор своим страховым партнерам по соблюдению на бумаге требований к резервам. Мое полное видение этой ситуации будет после получения от Нацкомфинуслуг полного доступа к аналитике. Пока же мы делаем точечные выводы, исходя из публичной информации, которую видим. Но и здесь мы дадим время привести резервы в соответствие с требованиями," - отметила Рожкова.

Отвечая на вопрос, какие по ее мнению виды страхования в Украине являются приоритетными, она ответила, что все, поскольку рынок очень мелкий с точки зрения отдельных видов страхования, и основные услуги сформировались на нем спонтанно - из-за развития банковского рынка, но в то же время глобально они не развиваются.

"Мне кажется, очень важными являются и добровольное медицинское страхование, и страхование от несчастных случаев. Не менее важно и страхование имущества от разных рисков. Сегодня нужно донести до людей, что у них появляется дополнительный инструмент чувствовать себя увереннее в случае непредвиденных обстоятельств", - подчеркнула Рожкова.

Первый замглавы НБУ отметила отдельно важность страхование урожая, особенно для маленьких предприятий. "Крупные холдинги решают вопросы и с залогами, и с банковским кредитованием. Для маленьких предприятий, не имеющих большого количества оборотных средств, работающих на арендованных комбайнах и погашающих кредит средствами от полученного урожая, страхование будет важно. Продукция АПК для Украины – основная статья экспорта и одна из суперперспективных отраслей, особенно, если рынок земли будет либерализован", - считает Рожкова.

По ее словам, это тот вид страхования, с которым надо работать, учитывая западный опыт. "На фоне того, что мы движемся к снижению инфляции, к снижению учетной ставки, а значит к снижению стоимости ресурса, сегодня страхование для заемщика - это дополнительный инструмент получить кредитный ресурс, а для банка это гарантия, снижение кредитного риска. Как я сказала, выиграют все", - отметила она.