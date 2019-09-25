Экономика

10:50 25.09.2019

BlaBlaCar заявил об объединении с сервисом Busfor

2 мин читать
BlaBlaCar заявил об объединении с сервисом Busfor

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar объявил об объединении с компанией Busfor, ведущим сервисом поиска и покупки автобусных билетов в Украине и других странах Центральной и Восточной Европы, сообщила пресс-служба "BlaBlaCar Украина".

"Благодаря объединению BlaBlaCar и Busfor украинский транспортный рынок ожидают существенные позитивные изменения. Наша главная цель - дать максимум возможностей для путешествий миллионам наших пользователей, дополнив совместные поездки автобусными предложениями, чтобы каждый смог выбрать наиболее подходящий транспорт в пару кликов на смартфоне. Busfor проделал огромную работу, объединив на одной платформе тысячи автобусных перевозчиков. Вместе мы смогли бы продолжить и ускорить процесс развития автобусного рынка, делая его цифровым, современным и доступным", - цитирует пресс-служба генерального директора BlaBlaCar в Украине Алексея Лазоренко.

В компании отмечают, что в настоящее время BlaBlaCar насчитывает более 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 5 млн в Украине. Технологии Busfor, в свою очередь, сегодня позволяют купить автобусные билеты на рейсы более 7 тыс. перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы.

"Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получил бы уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 млн человек", - говорится в пресс-релизе компании.

При этом отмечается, что объединение BlaBlaCar и Busfor не предполагает сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнерств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры.

Как сообщалось, в 2018 году BlaBlaCar впервые вышел за рамки карпулинга, объявив о покупке компании Ouibus - одного из крупнейших автобусных операторов Франции, который принадлежит государственной компании SNCF, управляющей железными дорогами страны. На текущий момент BlaBlaBus работает в семи странах (Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Испания и Италия).

BlaBlaCar (Франция) - крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожник".

Теги: #busfor #blablacar
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 14.08.2019
BlaBlaCar закрыл сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции

BlaBlaCar закрыл сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции

10:23 26.06.2019
BlaBlaCar не намерен выходить на украинский рынок с BlaBlaBus

BlaBlaCar не намерен выходить на украинский рынок с BlaBlaBus

17:37 10.06.2019
Сервис BlaBlaCar до конца 2019г намерен монетизировать услуги в Украине

Сервис BlaBlaCar до конца 2019г намерен монетизировать услуги в Украине

11:17 10.10.2018
BlaBlaCar начал монетизировать сервис в Украине и России

BlaBlaCar начал монетизировать сервис в Украине и России

10:38 22.02.2017
Гендиректор "Busfor Украина": Мы первые, кто применил опыт GDS в автобусных перевозках

Гендиректор "Busfor Украина": Мы первые, кто применил опыт GDS в автобусных перевозках

10:34 22.02.2017
"Busfor Украина" намерен внедрить страхование и питание для пассажиров

"Busfor Украина" намерен внедрить страхование и питание для пассажиров

10:28 22.02.2017
Безвизовый режим с ЕС увеличит рынок междугородних и международных автобусных перевозок на 10-20%

Безвизовый режим с ЕС увеличит рынок междугородних и международных автобусных перевозок на 10-20%

10:12 22.02.2017
Развитию украинского рынка автобусных перевозок поспособствует внедрение электронного билета

Развитию украинского рынка автобусных перевозок поспособствует внедрение электронного билета

17:15 28.09.2016
BlaBlaCar изучает вопрос введения комиссии для пассажиров сервиса в Украине

BlaBlaCar изучает вопрос введения комиссии для пассажиров сервиса в Украине

18:24 19.04.2016
Двое подозреваемых в исчезновении львовянина Познякова - из "Правого сектора", утверждает Москаль

Двое подозреваемых в исчезновении львовянина Познякова - из "Правого сектора", утверждает Москаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за последние 9 лет

ЕК добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину - Шефчович

Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

ПОСЛЕДНЕЕ

Страховой рынок Украины имеет колоссальный потенциал - Рожкова

ЧБТР предоставит "Кернелу"до $15 млн в рамках синдицированного кредита

ПУМБ стал четвертым уполномоченным банком по хранению запасов наличности НБУ

Глава Минэнерго РФ: "нулевой вариант" мирового соглашения по Стокгольмскому арбитражу "Газпром"/"Нафтогаз" - это отсутствие финансовых претензий

Банки получили право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием монет мелких номиналов

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку РФ почти до нуля

Fitch повысило рейтинги семи украинских банков вслед за суверенным

Цены на нефть продолжают снижаться

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

Дальнейшее развитие рынка cashless требует привлечения налоговой – генменеджер Visa в СНГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА