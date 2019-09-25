Экономика

12:10 25.09.2019

ЧБТР предоставит "Кернелу"до $15 млн в рамках синдицированного кредита

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ЧБТР предоставит "Кернелу"до $15 млн в рамках синдицированного кредита

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) выделит одной из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" до $15 млн в рамках синдицированного кредита на предэкспортное финансирование.

Согласно сообщению на сайте банка, кредит ЧБТР будет использован для финансирования закупок "Кернелом" семян подсолнечника в Украине, их первичную переработку, хранение и транспортировку и последующей экспорт в другие страны.

Финансирование ЧБТР является частью обеспеченного синдицированного кредита на сумму $390 млн, предоставленного группой международных коммерческих банков.

Как сообщалось, Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в начале сентября 2019 года утвердил выдачу "Кернел" до $120 млн по двум проектам в рамках синдицированного кредита на финансирование оборотного капитала. В частности, в рамках одного проекта "Кернел" может получить до $80 млн кредита на финансирование оборотного капитала, что связано с заготовкой, хранением, транспортировкой и продажей зерновых на экспорт. Общая стоимость проекта - $300 млн.

В рамках другого проекта ЕБРР намерен выделить до $40 млн в форме участия в синдицированном кредите для финансирования потребностей в оборотном капитале "Кернела", что связано с закупкой, хранением, переработкой, транспортировкой масличных культур и продуктов растительного масла, а также продажей на экспорт. Общая стоимость данного проекта оценивается в $390 млн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Его вертикально интегрированная структура строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла; растениеводстве; экспорте зерновых культур; предоставлении услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Акции холдинга торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

"Кернел" в третьем квартале 2019 ФГ получил $25,9 млн чистой прибыли против $39,1 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года, выручка компании в январе-марте выросла на 48% - до $802,5 млн, EBITDA сократилась на 24% - до $55,3 млн.

Теги: #чбтр #кернел #кредит
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