Экономика

19:35 24.09.2019

Fitch повысило рейтинги семи украинских банков вслед за суверенным

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Fitch повысило рейтинги семи украинских банков вслед за суверенным

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) семи украинских банков с уровня "B-" до "B", прогнозы по ним положительные.

Согласно сообщению агентства во вторник, в частности, улучшены рейтинги Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Кредит Агриколь Банка, Прокредит Банка и Правэкс-Банка.

Агентство также подтвердило долгосрочный РДЭ Альфа-Банка (Украина) в иностранной валюте на уровне "В-" со стабильным прогнозом, одновременно понизив его рейтинг по национальной шкале с AA(ukr) до BBB+(ukr).

Помимо того Fitch поставило рейтинги жизнеспособности вышеперечисленных банков на возможный пересмотр в сторону увеличения (RWP).

"RWP отражает ожидания Fitch, согласно которым усиление макроэкономической стабильности в Украине, достаточно хорошие экономические перспективы, а также дальнейшая стабилизация кредитного профиля государства должны иметь положительные последствия для кредитоспособности банка как самостоятельной единицы. Взгляд Fitch на операционную среду в Украине также учитывает показатели, свидетельствующие о восстановлении банковского сектора, улучшении общего уровня платежеспособности и снижении рисков рефинансирования", – говорится в сообщении.

Fitch указало, что данное повышение стало возможным благодаря аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины 6 сентября 2019 года с уровня "B-" до "B".

Теги: #прогноз #fitch_ratings
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