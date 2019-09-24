Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке

И.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции, сообщила пресс-служба агентства во вторник вечером.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора", - цитирует пресс-служба Новака.

При этом он отметил, что в дальнейшем готов помогать как премьер-министру, так и следующему руководителю "Укравтодора".

"Я приехал в Украину, чтобы имплементировать европейские стандарты к реалиям украинской дорожной сферы. Счастлив был начать изменения в инфраструктуре Украины и видеть, как день за днем меняется ее дорожная карта. Украина - в моем сердце", - добавил Славомир Новак.