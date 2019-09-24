Дальнейшее развитие рынка cashless требует привлечения налоговой – генменеджер Visa в СНГ

Американская компания Visa Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежной системы Visa, заявляет о необходимости введения налоговых стимулов для увеличения объема безналичных платежей в Украине, особенно в регионах, заявила старший вице-президент и генеральный менеджер Visa в СНГ Вера Платонова.

"Базовое – это развитие инфраструктуры: вместе с государством, вместе с налоговой как-то двигаться к тому, чтобы торговцы активней принимали карты и не боялись этого, и не хотели уходить от уплаты налогов", - сказала Платонова на Visa Cashless Forum в Киеве во вторник.

Генеральный менеджер Visa в СНГ добавила, что хотя количество безналичных расчетов растет, по суммарному объему они все еще значительно уступают наличным операциям.

"Примерно 20-30% всего проходят через безналичные устройства, а 70% – до сих пор в наличных деньгах", - констатировала Платонова.

Она добавила, что активность проникновения cashless существенно отличается в крупных городах и в регионах. "Есть два сегмента населения: первый сегмент - это большие города, где люди с удовольствием пользуются картами, загружают карты в телефон, пользуются интернет-банкингом, для которых это часть жизни, и они даже ее драйвят. Есть второй большой сегмент, который живет в регионах. И там надо искать намного более простые решения, чем инновационные вещи, которые мы делаем в Киеве", – описала ситуацию генменеджер Visa в СНГ.