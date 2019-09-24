Запасы в ПХГ Украины достигли максимума за последние 9 лет

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 20 млрд куб. м, что является максимумом за последние девять лет.

Согласно сообщению АО "Укртрансгаз", к началу отопительного сезона, который начинается в середине октября, планируется закачать еще около 0,5 млрд куб. м газа.

"Такие запасы газа в ПХГ, а также объем добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют на сегодня утверждать: Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, среднесуточная закачка газа в первые две декады сентября составила 77,2 млн куб. м, тогда как в августе она составила 77,5 млн куб. м, в июле – 74,4 млн куб. м, в июне – 71,9 млн куб. м, в мае – 62,9 млн куб. м.

На протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.