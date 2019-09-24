Экономика

13:39 24.09.2019

KAN Development завершил строительство ЖК Tetris Hall в центре Киева, планирует новый проект класса "элит"

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KAN Development завершил строительство ЖК Tetris Hall в центре Киева, планирует новый проект класса "элит"

 ООО "К.А.Н. Девелопмент" (Киев) официально заявило о завершении проекта строительства жилого комплекса (ЖК) Tetris Hall класса "элит" по ул.Деловая, 1/2, в Печерском районе столицы.

В него вошли три дома по 25 этажей, два из которых соединены на высоте 90 м. стеклянной воздушной галереей. Общая площадь проекта – 54 тыс. кв. м, жилые помещения заняли 29 тыс. кв. м. Также проект включает инфраструктурные объекты и большой детский сад.

"Сегодня мы завершаем этот проект, но скоро начнем новый… Нам интересны в портфеле еще премиальные проекты", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" основатель KAN Development Игорь Никонов, комментируя дальнейшие планы компании.

После завершения второй очереди проекта ЖК Tetris Hall портфель реализуемых проектов KAN Development сконцентрирован на объектах ЖК с комплексной застройкой, однако компания планирует создавать проекты и другого формата, утверждает Никонов.

"Мы планируем продолжить реализацию проектов комфорт-класса только в рамках комплексной застройки. Даже если мы будем создавать когда-то проект точечной застройки в данном сегменте, то все равно там будет вся необходимая инфраструктура, в том числе, детский сад. С экономической точки зрения, комплексная застройка более привлекательна. Да, на старте она дает меньший доход и предполагает колоссальные затраты, но в перспективе сами жители начинают приводить клиентов и это гораздо эффективнее, чем любая реклама", - пояснил он.

Как сообщалось, строительство второй очереди ЖК Tetris Hall началось в 2017 году. Первая очередь (первый дом) общей площадью 24 тыс. кв. м введена в эксплуатацию в 2016 году, вторая – жилой площадью 29 тыс. кв. м и с детским садом – завершена в сентябре 2019.

ООО "К.А.Н. Девелопмент" создано в 2001 году. Портфель реализованных проектов компании в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и KAN Development), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center. Также компания активно развивает собственную сеть образовательных учреждений «А+».

Компания продолжает строительство новых очередей в рамках проектов ЖК "Файна Таун" и Respublika комфорт-класса и начинает строительство ЖК Unit.Home бизнес-класа.

Теги: #кан_девелопмент #строительство #жк
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