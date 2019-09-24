Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы", принятый Верховной Радой 12 сентября 2019 года, сообщается на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, документ внедряет в законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита, которые позволят Украине обмениваться таможенной информацией с 35 странами европейского региона, получать данные для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправителя до страны-получателя через другие страны с использованием общего ИТ-продукта (New Computerised Transit System (NCTS)).

Ожидается, что закон введет в стране европейскую практику прозрачных процедур, от которых "выигрывают" все украинские участники цепи поставки товаров и финансовый сектор, а обновленная таможенная служба получит возможность ввести надежные процессы контроля над перемещением товаров.

В свою очередь в Министерстве финансов Украины отметили, что на принятии закона работа над присоединением к Конвенции о процедуре общего транзита не заканчивается.

"Процедура присоединения к Конвенции является нестандартной для стран-претендентов. Для этого сначала необходимо ввести и использовать в течение не менее одного года положения настоящей Конвенции и соответствующий ИТ-продукт в пределах территории Украины. Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение для присоединения к Конвенции", - пояснили на сайте Минфина.

Как сообщалось, глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает, что указанные закон - "это простая красивая история таможенного безвиза, которая позволит украинским игрокам выезжать из Украины и доезжать до Португалии одним грузовиком с одним документом, с одной гарантией".

По его мнению, это удешевит для украинских потребителей украинские товары.