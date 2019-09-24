Сотни тысяч туристов по всему миру столкнулись с последствиями банкротства Thomas Cook

Отдых сотен тысяч туристов оказался под угрозой из за банкротства крупнейшей британской туристической компании Thomas Cook, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, около 50 тыс. клиентов туроператора "застряли" в Греции, почти 30 тыс. туристов находятся на Канарских островах. В Турции насчитывается около 21 тыс. клиентов, еще примерно 15 тыс. - на Кипре. На курортах в других странах, в частности, на Кубе и в Мексике также находятся тысячи человек, которые отправились в поездку с туроператором Thomas Cook.

Туристы столкнулись с различными проблемами, в частности, с отменой авиарейсов. Владельцы отелей опасаются, что не получат оплаты за пребывание туристов туроператора.

Британское правительство уже объявило, что в создавшейся ситуации окажет помощь в возвращении 150 тыс. подданных Соединенного Королевства. Однако власти предупредили, что возвращение на родину может занять продолжительное время. По сообщению британских СМИ, в понедельник в аэропорту Гатвик уже приземлился оплаченный британскими властями спецборт, который привез из Хорватии группу туристов обанкротившегося туроператора.

По оценкам, туры раннего бронирования еще около 1 млн туристов Thomas Cook также оказались недействительными. В частности, многие британцы забронировали горнолыжные туры на декабрьские рождественские праздники. Ожидается, что многие из них смогут получить компенсацию в рамках туристической страховки.

В аэропортах по всему миру отменены в понедельник авиарейсы Thomas Cook. В частности, в британских аэропортах - Хитроу и Гатвик - отменены тысячи рейсов.

Между тем, власти Турции, например, стараются оказать поддержку "застрявшим" туристам. Министерство туризма страны предупредило владельцев отелей о том, что они столкнутся с последствиями, если будут отказывать в проживании клиентам обанкротившегося туроператора. В ведомстве даже пригрозили турецким отелям судебными разбирательствами в случае, если те не пойдут навстречу клиентам Thomas Cook.

Британская туристическая компания Thomas Cook ведет свою историю с 1841 года и считается старейшей в мире в этом сегменте. В понедельник она объявила, что "незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными". Это коснулось более 600 тыс. туристов по всему миру.

Прекращение деятельности Thomas Cook последовало за несколькими месяцами переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Входящий в Thomas Cook российский "Интурист" заявил "Интерфаксу" о том, что банкротство не скажется на его работе, обслуживание клиентов продолжается в плановом порядке, никаких рейсов компания не отменяет.

"Интурист" принадлежит Thomas Cook с 2011 года, а в марте 2019 года британский туроператор сообщил о покупке 100% "Библио-Глобуса". Однако сделка пока не закрыта. Банкротство Thomas Cook не сказалось на работе "Библио-Глобуса", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе российской турфирмы.