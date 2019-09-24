D.Trading из группы ДТЭК договорилось со стартапом а-Gnostics о предиктивной аналитике с использованием AI

Компания D.Trading, созданная группой ДТЭК для развития оптовой торговли энергоресурсами в Украине и на внешних энергорынках, 18 сентября подписала договор о сотрудничестве со стартап-командой а-Gnostics, стартап-финалистом проекта Energy Accelerator, о внедрении инновационной технологии для прогнозирования потребления электроэнергии.

"Предиктивная аналитика – это будет одним из ключевых драйверов конкурентоспособности на новом рынке", - процитировали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе D.Trading комментарий генерального директора компании Виталия Бутенко.

По его словам, более качественные инструменты прогнозирования потребления в системе позволяют делать более конкурентное предложение конечным потребителям.

Бутенко уточнил, что запускаемое совместно с a-Gnostics решение с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта (АI) должно позволить с высокой точностью прогнозировать объемы потребления отдельных клиентов компании и оптимизировать портфель закупки электроэнергии, что будет способствовать снижению рисков поставок и установлению более конкурентной цены на э/э для потребителей.

"Благодаря этому продукту, качество прогнозирования в среднесрочном периоде значительно выше, чем альтернативные стандартные продукты, которыми мы пользовались до этого", – отметил гендиректор D.Trading.

По словам директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, a-Gnostics – третий стартап-финалист проекта Energy Accelerator, решение которого компания имплементирует в бизнес.

Как сообщалось, D.Trading (ООО "Д.Трейдинг") осуществляет оптовую торговлю электроэнергией, природным газом и углем на внутреннем и внешних рынках энергоресурсов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В минувшем году ДТЭК совместно с командой технологического кластера Radar Tech запустил корпоративный акселератор для стартапов в энергетике и смежных индустриях Energy Accelerator.