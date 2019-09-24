Экономика

11:33 24.09.2019

"Укрзализныця" переоборудует депутатскую комнату на ж/д вокзале в Киеве на зал ожидания для военных

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"Укрзализныця" переоборудует депутатскую комнату на ж/д вокзале в Киеве на зал ожидания для военных

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) переоборудует депутатскую комнату на центральном железнодорожном вокзале в Киеве на зал ожидания для военнослужащих, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, в настоящее время там идут последние подготовительные работы. Работать он будет со следующей недели.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников. На добрые дела мы дали себе две недели, но, думаю, успеем быстрее", - написал он в своей Facebook-странице во вторник.

Кравцов отметил, что зал обустроят диванами, телевизором, стиральной машиной, Wi-Fi, камерами хранения и библиотекой.

"На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре. Через несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных", - добавил глава компании.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины объявило отбор производителя эскалаторов для вестибюля вокзала станции "Киев-Пассажирский".

Теги: #кравцов #укрзализныця
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