Экономика

23:04 23.09.2019

Запуск рынка земли сможет принести 1-2% дополнительного экономического роста в первый год и 3-3,5% - в последующие

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что запуск рынка земли сможет принести 1-2% дополнительного экономического роста в первый год и 3-3,5% - в последующие года.

"По нашим оценкам, если рынок земли состоится, он может приносить от 1-2% дополнительного экономического роста, это такой технический термин. Это означает больше экономического благосостояния, больше налогов в первые года, и 3-3,5% в будущие года", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Как сообщалось, 20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу обнародовало на сайте законопроект с изменениями в законодательство относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому приобретать такие земельные участки могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

Совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области; не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины, указано в документе.

Граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, имеют право на выкуп таких земельных участков в собственность с рассрочкой платежа до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов, свидетельствует текст законопроекта.

Теги: #земля #украина #кабмин
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