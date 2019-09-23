Экономика

20:33 23.09.2019

В Британии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

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В Британии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

Лейбористская партия Великобритании при победе на следующих парламентских выборах намерена в течение десяти лет ввести в королевстве четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил теневой канцлер казначейства Джон Макдоннелл, передает Sky News.

Он пообещал, что правительство введет короткую рабочую неделю без сокращения оплаты труда, поскольку британцы "должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать".

"Следующее лейбористское правительство введет в действие изменения, необходимые для сокращения средней полной занятости граждан Великобритании до 32 часов в неделю", — пообещал Макдоннелл.

По его словам, эта мера может быть реализована путем отказа Великобритании от директивы ЕС о рабочем времени, согласно которой сотрудники компаний должны работать в среднем не более 48 часов в неделю.

В сентябре 2018 года генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди уже предлагала сократить рабочую неделю до четырех дней. Как сообщала The Independent, сейчас многие компании (в качестве примера приводится Amazon) неправильно распределяют прибыль, которая должна быть использована для сокращения рабочего времени сотрудников.  

В конце июля новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил обещания вывести страну из ЕС до 31 октября. Он также выразил надежду, что Лондону удастся добиться от Брюсселя приемлемого соглашения о Brexit.   

Противники Brexit в парламенте настаивают на увольнении Джонсона. Макдоннелл заявил, что в случае объявления премьеру вотума недоверия оппозиция будет выступать за то, чтобы этот пост занял лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.  

Теги: #лейбористы #британия
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